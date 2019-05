Pouco mais de metade dos europeus votou para as europeias. Saiba quem ganhou

As primeiras projeções dão vantagem para o Partido Popular, com 34,5%, seguido pelos Social Democratas com 23,5% e o Partido da Liberdade, de extrema-direita, com 17,5%.

O Partido da ainda chanceler Angela Merkel deve ser o mais votado, obtendo 28 dos 96 lugares no Parlamento Europeu. Em segundo lugar ficaram O Verdes, com 23 eurodeputados, que assim duplicaram os seus votos.

Em França a vitória é reclamada pela extrema direita. O partido Rassemblement National, como se chama agora o antigo Frente Nacional, conseguiu 24% dos votos, acima dos 22% do partido de Emmanuel Macron. Segundo estas sondagens à boca das urnas Os Verdes ficaram em terceiro lugar com 13%.

Vitória para o PSOE, o partido socialista espanhol, que deverá eleger 18 eurodeputados, tendo obtido cerca de 30% dos votos, segundo sondagens à boca das urnas. Em segundo lugar veio o PP, que desce em relação às últimas eleições e regista o seu pior resultado para europeias de sempre. O Ciudadanos, com 14% e o Podemos, com 12% ocupam o terceiro e quarto lugar. Em quinto lugar entra o VOX, que deve eleger entre quatro e cinco eurodeputados.

O recém-criado partido Juntos – Democracia Cívica, conservador liberal, venceu as eleições com 20% dos votos, segundo sondagens à boca das urnas. Segue-se o partido de centro-direita Somos Família, com 15,7%. Em terceiro lugar o Partido Popular – Nossa Eslováquia, de extrema-direita, com 12,1%

A União dos Cristãos Democratas vencem por boa margem as eleições na Croácia, com 23,4%, seguido dos Social Democratas com 18,4%, de acordo com as sondagens à boca das urnas.

Vitória para o Partido Democrático Cipriota, com 38,5% dos votos, segundo as sondagens à boca das urnas. Em segundo lugar, com 26%, fica o Partido Democrático. Segundo estas sondagens, contudo, os eurodeputados cipriotas devem dividir-se irmãmente entre o Partido Popular Europeu, os Socialistas e Democratas e o Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde. Os números oficiais mostram que a afluência foi de 42,8%.

O partido do primeiro-ministro Boyko Borissov ganhou as eleições com cerca de 32% dos votos, segundo sondagens à boca das urnas. Os socialistas, principal partido da oposição, ficaram com perto de 25% e o partido da comunidade de etnia turca obteve cerca de 13%.

Os belgas votaram hoje para eleições europeias e nacionais. As projeções apontam para uma subida da extrema-direita nacionalista flamenga, mas ainda não há dados individuais para as europeias.

Grécia

Os conservadores da Nova Democracia estão à frente nas projeções, com 32-36% dos votos, seguidos do partido do Governo, Syriza, que obteve entre 25% e 29% dos votos.

Holanda



Resultados bastante próximos na Holanda, com o partido trabalhista a cantar vitória, mas apenas com 18,1% e o Partido Popular para a Liberdade e Democracia em segundo, com 15%. Segue-se os Cristãos-Democratas com 12,3%, o Fórum para a Democracia com 11% e a Esquerda Verde com 10,5%. Os números oficiais mostram que a afluência às urnas foi de 41,2%

Hungria



O partido do Governo na Hungria, Fidesz, venceu confortavelmente as eleições europeias com 56%, segundo sondagens à boca das urnas. O partido de Viktor Orban ficou muito à frente dos dois partidos seguintes, que conquistaram apenas cerca de 10% cada.

Irlanda

O Fine Gael, da Irlanda, obteve perto de 30% dos votos, segundo as projeções. Os dois partidos seguintes, o Finna Fáil (Partido Repúblicano) e o partido Os Verdes, têm um empate técnico, com 15%. A afluencia oficial foi de 49,3%

Malta

Vitória convincente para o Partido Trabalhista em Malta, de tendência social-democrata, com 55,9% dos votos, segundo as sondagens à boca das urnas. Seguem-se os conservadores do Partido Nacionalista, com 36,2%. A afluência oficial às urnas foi de 72,6%.

Portugal

Segundo a sondagem da RTP o PS vence estas eleições europeias com 30-34% dos votos, seguido do PSD, a cerca de 10 pontos percentuais, entre os 20 e os 24%. O grande derrotado é o CDS, que fica com apenas 5-7% dos votos, devendo assim eleger apenas um ou dois deputados e ficando atrás tanto do Bloco de Esquerda como da CDU. Surpresa é ainda o PAN, que pode eleger um deputado, registando 4-6% dos votos nesta sondagem à boca das urnas.

Reino Unido

Foi esmagadora a vitória do Partido do Brexit, liderado por Nigel Farage, que obteve 24% dos votos. Segundo as sondagens à boca das urnas, este valor representa o mesmo que o Partido Conservador e o Partido Trabalhista juntos, tendo os primeiros obtido 10% e os segundos 14%. Em segundo lugar ficaram os Liberais Democratas, com 15%.

Roménia



Na Roménia as sondagens à boca das urnas apontam para um empate técnico, com os social-democratas e os centristas do Partido Nacional Liberal a obterem 25.8% dos votos, respetivamente. Em terceiro lugar, o Partido Salvem a Roménia deve obter 23.9%.