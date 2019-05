Juventus perde no adeus de Allegri

A Juventus perdeu no terreno da Sampdoria, por 2-0, este domingo, a contar para a última jornada da Serie A. Resultado amargo, naquele que foi o último jogo de Massimiliano Allegri no comando técnico.

Sem Cristiano Ronaldo na convocatória e com várias mexidas no onze, a octacampeã italiana ainda viu um golo ser anulado a Moise Kean, aos 80 minutos, por fora-de-jogo. Quatro minutos depois, Defrel beneficiou de um desvio para trair Pinsoglio, guardião da Juve, e abrir o marcador.

Ao primeiro minuto de compensação, assistiu-se ao momento do jogo: Caprari assinou um grande golo na cobrança de um livre direto.

Este resultado não afeta as contas do campeonato italiano, visto que a Juventus já se sagrou campeã há algumas jornadas e a Sampdoria não sairia do nono lugar. Ainda assim, triste adeus para Allegri, que não continuará a ser o treinador da Juventus, na próxima época.

Nota, ainda, para Jordão, que foi pela primeira vez titular pela Lazio, este domingo. O médio português, de 20 anos, entrou no onze romano que perdeu no terreno do Torino, por 3-1. Este jogo nada decidia: o Torino termina o campeonato no sétimo lugar e a Lazio em oitavo.