Alex Telles sobre o futuro: "Tenho contrato e não estou a pensar em nada"

Alex Telles respondeu aos rumores de saída, este domingo, remetendo para o contrato que tem em vigor com o FC Porto.

"Tenho contrato com o clube e neste momento não estou a pensar em nada. O meu pensamento só está nas férias, em descansar e daqui a uns dias começar a pensar na próxima temporada", referiu o lateral brasileiro, este domingo, em declarações à Sport TV.



Alex Telles tem sido associado ao interesse de outros clubes, como o Atlético de Madrid, tal como Herrera, que termina contrato com o Porto no final de junho, e Felipe. O defesa considera "normal acontecer" o interesse de clubes em jogadores "quando um grupo é forte".

"Mostrámos isso na Liga dos Campeões, que é o nível mais alto de competição. Chegámos aos quartos de final com muita qualidade e muito mérito. Há jogadores em fim de contrato e clubes que estão interessados noutros. Isso faz parte de grandes equipas. Agora, é o clube gerir da melhor maneira e esperar sempre que o FC Porto esteja em primeiro lugar, para que possa voltar a vencer", declarou Alex Telles.

Telles questiona: o que falhou?



Esta temporada, o FC Porto venceu apenas a Supertaça, apesar de ter lutado pelo campeonato - perdido para o Benfica - até ao fim e à final de ambas as taças, perdidas para o Sporting. Telles admite que "fica o ponto de interrogação sobre o que faltou" para ganhar os principais títulos.

"Fizemos o nosso trabalho da melhor maneira e o que nos alimenta um pouco na parte positiva é saber que estivemos em todas as frentes. Na Liga dos Campeões, no campeonato, na Taça da Liga e na Taça de Portugal. Chegámos a todas as finais, mas o que é mais doloroso é não termos conseguido os nossos objetivos. Mas agora já passou, acabou a época. Temos de pensar em trabalhar, para que não se cometam os mesmos erros", reconheceu o internacional brasileiro, à Sport TV.



Telles admitiu que houve momentos em que o FC Porto não esteve tão bem, mas salientou que isso "acontece com qualquer equipa":

"O próprio Benfica já esteve em baixo e o Sporting também teve momentos assim. É saber sair deste momento e dar a volta por cima, porque dentro em breve teremos mais objetivos para lutar novamente."