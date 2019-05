Novo ataque a uma Igreja no Burkina Faso faz três mortos

Três pessoas morreram este domingo num ataque a uma igreja no Burkina Faso.

Segundo a agência AFP, que cita uma fonte das forças de segurança, “indivíduos fortemente armados atacaram a igreja da aldeia de Toulfe enquanto os fiéis celebravam a missa dominical”.

Um outro ataque há duas semanas fez seis mortos, também no Burkina Faso, incluindo um padre. Nessa altura o ataque foi levado a cabo por dezenas de homens armados. Desconhece-se o número de atacantes agora.

Ao longo das últimas semanas já houve pelo menos cinco ataques a igrejas neste país, onde a atividade jihadista tem aumentado, desde 2016.

A maioria da população do Burkina Faso é muçulmana, com os cristãos a representar cerca de 23%. Os católicos são a maior comunidade cristã, com perto de 19% da população total.