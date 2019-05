Benfica a uma vitória da final de basquetebol

O Benfica venceu este domingo o Futebol Clube do Porto no segundo jogo da meia-final dos play-offs de basquetebol.

O Benfica soma assim duas vitórias neste play-off, dando mais um passo em direção à final.

O próximo jogo será no Dragão Caixa, caso o Benfica vença apura-se diretamente para a final, caso a vitória seja para a equipa da casa haverá ainda outro jogo no Dragão. Se for preciso um quinto jogo para desempatar, disputar-se-á na Luz.

O Benfica esteve sempre à frente do marcador num jogo que acabou por ser bastante desequilibrado. O resultado final foi de 84-61, mas a partir do final do primeiro quarto a menor distância a que o FC Porto esteve dos encarnados foi de 10 pontos, no início do terceiro período.