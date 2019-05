Colégio de Gaia conquista Taça de Portugal feminina de andebol

O Colégio de Gaia venceu, este domingo, a Taça de Portugal feminina de andebol. A equipa de Vila Nova de Gaia venceu o CS Madeira, por 26-39.

O Colégio de Gaia foi superior durante todo o jogo, domínio expressado no marcador ao intervalo: o resultado parcial era de 11-19, um desnível de oito golos. Sandra Santiago foi o grande destaque, com nove golos.

A final foi disputada no Pavilhão Várzea Douro, no Marco de Canaveses. Esta é a quarta Taça de Portugal que entra nas vitrinas do Colégio de Gaia, que sucede na lista de vencedores ao Madeira SAD.