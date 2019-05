Ricardo Santos fica em segundo no Challenge de Brno

O golfista português Ricardo Santos terminou Challenge de Brno, na República Checa, no segundo lugar, este domingo, ficando a quatro pancadas do vencedor, o inglês Ross McGowan.

Na última volta ao percurso do Kaskáda Gof Resort, Ricardo Santos entregou um cartão de 68 pancadas (três abaixo do par), terminando a prova com um agregado de 270 (14 abaixo).

McGowan terminou com um total de 266 "shots" (18 abaixo), com o polaco Adrian Meronk a ficar em terceiro, com 271 pancadas.

Com a prestação em Brno, Ricardo Santos subiu ao sétimo lugar do Challenge Tour, colocando-se em posição de acesso ao European Tour.