Lewis Hamilton vence Grande Prémio do Mónaco e dedica a Niki Lauda

Lewis Hamilton venceu, este domingo, o Grande Prémio do Mónaco, sexta prova do Mundial de Fórmula 1. O piloto britânico dedicou a vitória a Niki Lauda, antigo tricampeão mundial, que morreu na passada segunda-feira, aos 70 anos, e que o contratou para a Mercedes em 2013.

Esta foi uma vitória suada para Hamilton que, apesar de ter saído da "pole position", foi prejudicado por um erro da Mercedes, que lhe colocou os pneus errados. Estes deterioraram-se e deixaram o piloto em apuros. Contudo, Hamilton aguentou a pressão de Max Verstappen (Red Bull) e de Sebastian Vettel (Ferrari), que tentaram inverter o texto até final.

"Foi a vitória mais difícil que tive. Estava a lutar com o espírito do Niki [Lauda], ele foi muito importante para mim e para a Mercedes. Acredito que ele esteve a ver e está a tirar-me o chapéu. Esta vitória é para ele, tentei deixá-lo orgulhoso", afirmou Hamilton, no final da corrida.

Verstappen terminou na segunda posição, porém, porque atirou, a certa altura, Valtteri Bottas (Mercedes) contra o muro, foi penalizado em cinco segundos e caiu para quarto. Com isso, Vettel, que terminou em terceiro, passou para segundo colocado e Bottas, que era quarto, fechou o pódio.

Com esta vitória, Hamilton cimentou a liderança do Mundial.