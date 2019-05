Bayern de Munique termina época com "dobradinha"

O Bayern de Munique conseguiu este sábado a “dobradinha” ao vencer o RB Leipzig, por 3-0, na final da Taça da Alemanha.



O Leipzig até começou melhor, com uma boa meia-hora inicial, até que Robert Lewandowski colocou os campeões alemães na frente do marcado.

O avançado polaco foi decisivo para a conquista da 19.ª Taça da história do clube bávaro, ao apontar dois golos.

Kingsley Coman marcou o outro tento do Bayern de Munique, do português Renato Sanches, que nesta final não saiu do banco de suplentes.

Esta foi a 12.ª “dobradinha” da história da equipa da Baviera.

A final da Taça da Alemanha também foi o último jogo dos craques Franck Ribery e Arjen Robben com a camisola do Bayern de Munique.