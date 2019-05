Bruno Fernandes aos adeptos do Sporting: "Sei que querem mais, nós também"

Depois da conquista da Taça de Portugal, Bruno Fernandes diz que quer continuar a ganhar no Sporting, numa altura em que ainda não se sabe se o capitão leonino vai continuar em Alvalade.

Bruno Fernandes entrou no relvado do estádio de Alvalade com o troféu, perante o delírio dos adeptos.

Depois de erguer a 17.ª Taça de Portugal da história do Sporting o capitão proferiu algumas palavras de balanço de um ano de trabalho marcado pelo pós-ataque à Academia.

“Como todos sabem, este ano foi muito difícil para todos, para nós e para vocês na bancada. Foi muito complicado, conseguimos conquistar duas taças”, destacou.

Apesar da vitória na Taça da Liga e na Taça de Portugal, Bruno Fernandes não está satisfeito e pisca o olho ao campeonato da próxima temporada.

“Isto não nos satisfaz. Sei que querem mais. Nós também queremos mais. Agora, há que continuar por esta linha, cada vez mais unidos: jogadores e adeptos.”

“Só com esta união, com o vosso apoio vamos conseguir grandes feitos como o deste ano. Não vos peço mais do que têm feito. Peço-vos igual e nós vamos tentar fazer melhor. Obrigado a todos”, declarou Bruno Fernandes na festa do Sporting realizada no Estádio de Alvalade.