Sérgio Conceição deixa Frederico Varandas de mão estendida

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, deixou o presidente do Sporting, Frederico Varandas, de mão estendida, quando este tentou cumprimentá-lo, após a final da Taça de Portugal.

Depois de perder a "prova rainha" para o Sporting, nas grandes penalidades, no Estádio Nacional, Sérgio foi receber a medalha de finalista. Varanda tentou cumprimentá-lo, mas o técnico portista gesticulou um "não". Logo depois, quando passou por trás dos presidentes, na tribuna, Sérgio falou com o presidente do Sporting.

Na última semana, na antecâmara da final da Taça, o Sporting fez queixa de Sérgio Conceição na Comissão de Instrutores da Liga, com conhecimento do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol, por uma alegada agressão a Renan Ribeiro, no jogo com o Sporting, no Dragão, a contar para a última jornada do campeonato. Sérgio teria colocado a mão no pescoço do guardião leonino.

O CD abriu processo disciplinar a Sérgio Conceição, embora não tenha especificado os motivos, no relatório dos processos sumários