Keizer rendido aos jogadores. "Esta equipa é incrível"

O treinador do Sporting, Marcel Keizer, rendeu-se aos seus jogadores, após a conquista da Taça de Portugal.

"Claro que é preciso um pouco de sorte, mas os rapazes foram incríveis. O que eles correram, o que lutaram. Esta equipa é incrível", declarou o técnico holandês, em declarações à RTP.

Keizer salientou a forma como, apesar de nem sempre com "futebol muito bom", o Sporting deu a volta ao primeiro golo do Porto e depois resistiu, nos penáltis, ao empate no último minuto do prolongamento.

"Mantivemo-nos focados nos penáltis, todo o mérito para os jogadores. Nem sempre é bom ser treinador, mas neste momento sim", admitiu o treinador, que não imaginava conquistar dois títulos logo na primeira época em Portugal: "Não imaginava, mas tentámos e conseguimo-lo."

Agora, Keizer já sabe o que é vencer a Taça de Portugal, no Jamor: "Agora tenho uma pequena ideia, sim. É incrível."