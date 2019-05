Portugal entra a vencer no Mundial de sub-20

A seleção portuguesa de sub-20 entrou da melhor maneira no Mundial da categoria, esta sexta-feira, ao derrotar a Coreia do Sul, por 1-0.

Francisco Trincão marcou, aos cinco minutos, o único golo da partida. Pouco depois, ao minuto 19, na sequência de um contra-ataque, o avançado do Sporting de Braga voltou a marcar, mas o golo foi invalidado, por fora-de-jogo de Rafael Leão, que fizera a assistência.

Até ao final, Portugal continuou a dominar, no entanto, foi incapaz de marcar mais golos e, no fim, ainda ficou a agradecer um corte providencial de Diogo Dalot, que impediu um dissabor na estreia.

Com este resultado, Portugal ascende à liderança do Grupo F do Mundial de sub-20, com três pontos. Argentina e África do Sul ainda vão jogar entre si. A Coreia do Sul está em último, sem qualquer ponto.