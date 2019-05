Em direto. Final da Taça de Portugal

25 mai, 2019 - 14:55

Sporting e FC Porto disputam a final da Taça de Portugal com sensações diferentes. Os leões procuram o plano nas taças, enquanto os leões tentam compensar a perda do campeonato com a conquista da "prova rainha". Apito inicial Pontapé de saída às 17h15, no Estádio Nacional. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.