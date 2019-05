Sobe para 19 o número de detidos no Jamor

Foram já detidas 19 pessoas nas imediações do Estádio Nacional, em Oeiras, a poucas horas do início da final da Taça de Portugal, agendada para as 17h15 deste sábado, entre Sporting e FC Porto.



De acordo com a subcomissária da PSP Ana Carvalho, 17 detenções estiveram relacionadas com a posse de artefactos pirotécnicos, enquanto as restantes decorreram da posse de estupefacientes e de questões relacionadas com o trânsito.

A PSP apelou também a que os adeptos cheguem atempadamente ao estádio e que não levem objetos de grande dimensão nem objetos que não são permitidos, por forma a facilitar o processo de revista à entrada.