Altice já inaugurou mais de duas dezenas de cabines de leitura

Carlos Bernardo é o responsável do Teatro Escola Velha e agora também responsável pela cabine de leitura, inaugurada, na praça de São Pedro, em Gouveia, sob o mote “Levar, doar, ler, devolver”, num projeto de reabilitação de cabinas telefónicas da Altice Portugal, que teve inspiração britânica, conta o Administrador Executivo, João Zúquete, ele que também doou uma coleção de memórias do historiador José Hermano Saraiva.

“Isto é inspirado numa ação idêntica numa cidade inglesa na década de 80 do século passado, de forma a fomentar os valores da língua”, revela, acrescentando que “o objetivo é garantir que a cabine tenha um recheio de livros variado, apelativo para todas as gerações e depois cabe aos parceiros locais dinamizar o espaço de forma a cumprir o seu papel”, afirma o Administrador Executivo da Altice.

A ideia de instalar uma cabine literária em Gouveia, partiu do grupo de teatro “Escola Velha”. “Há um ano falámos que era necessário fazer mais coisas em Gouveia e contactámos a Fundação Altice. É já um projeto ganho”, garante Carlos Bernardo.

A cabine de leitura “Leva & Trás” é uma das mais de duas dezenas de cabines inauguradas pelo país e suscitou a curiosidade de Inês Bernardo, 21 anos. “Gosto bastante desta iniciativa, principalmente dos livros de Vergílio Ferreira, aqui mesmo em frente à biblioteca Vergílio Ferreira, eu que adoro consumir livros, creio que vai ser uma mais valia para os jovens de Gouveia”, admitiu.

Carlos Bernardo, responsável pela gestão do espaço, não esconde que tem receios quanto a possíveis atos de vandalismo, mas mostra-se confiante.

“É evidente que há sempre receio, mas estou convicto que as pessoas vão respeitar, até porque de noite a cabine não estará aberta. As pessoas chegam, vêem os livros, escolhem o que querem levar, fazem o registo num livro de registos, até podem lê-los aqui na Praça de S. Pedro, ou podem levar para casa e voltar a devolver. As pessoas podem também doar livros”, salienta.

A Comissão Executiva da Altice Portugal visitou a Região do Maciço Central da Serra da Estrela para também inaugurar a ligação desta região em fibra ótica, num total de 6 concelhos e mais de 60 freguesias.

Gouveia passa a estar com cobertura de fibra ótica a 85%, havendo no entanto, freguesias que lamentam ainda não terem sido contempladas, no âmbito deste investimento, tais como Figueiró da Serra.