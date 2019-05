Jerónimo de Sousa. "Vale a pena votar na CDU, a própria vida nacional mostrou isso"

A campanha da CDU às eleições europeias encerrou esta sexta-feira, no Seixal, com Jerónimo de Sousa a fazer um derradeiro apelo ao voto e a lembrar que a coligação esteve sempre ao lado dos trabalhadores nos anos difíceis da troika.



Jerónimo de Sousa declarou que a candidatura encabeça por João Ferreira merece o voto dos portugueses, “sobretudo pelos que têm sido massacrados pela direita e pelos ditames da União Europeia”.

Portugal precisa de uma “CDU mais forte”, afirmou, porque cada eurodeputado do movimento de esquerda é “mais uma voz, mais uma força capaz de defender os interesses nacionais” em Bruxelas.

No comício realizado no Seixal, na margem sul do Tejo, o líder comunista defendeu que os acontecimentos dos últimos anos em Portugal mostram que a CDU é a melhor opção nas eleiões de domingo.

“Não hesitem, vale a pena votar na CDU. A própria vida nacional mostrou isso. Quando os portugueses estavam debaixo do ferro e fogo da política do anterior governo PSD-CDS, enquanto a UE dizia mata e o antigo Governo dizia esfola, quando éramos confrontados com o pacto de agressão, qual foi a força que esteve dos lados dos trabalhadores, do povo e do país”, declarou Jerónimo de Sousa.