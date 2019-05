Félix escolhe Pizzi como o melhor jogador do campeonato

João Félix elegeria Pizzi como o melhor jogador da I Liga, apesar de reconhecer a fantástica época de Bruno Fernandes. Em entrevista à BTV, o jovem jogador das águias destacou a contribuição de Pizzi na conquista do título.

"Atribuía ao Pizzi, por tudo o que fez. O Bruno Fernandes também fez uma excelente época, mas o Pizzi, por todos os golos que fez, as assistências que realizou, o que fez jogar a equipa, e como no fim conquistou o campeonato nacional, acho que ele merece essa distinção", disse.

O jovem de 19 anos, que subiu à equipa principal esta época, destacou novamente Pizzi como o jogador que mais o ajudou a integrar-se no plantel: "Pizzi é um dos meus 'pais' no plantel, estou com ele desde o primeiro minuto que chegamos ao treino até irmos embora. Estou sempre com ele".

Pizzi apontou 13 golos e 19 assistências em 34 jogos disputados na I Liga. Em todas as provas, fez 15 golos e 23 assistências. Já João Félix foi uma das revelações do campeonato, com 15 golos e nove assistências, em 26 jogos.