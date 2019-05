Nova Zelândia goleia na estreia do Mundial sub-20

A seleção de sub-20 da Nova Zelândia protagonizou a goleada do dia no Campeonato do Mundo do escalão, ao vencer as Honduras por 5-0.

Os golos foram apontados por Waine, que bisou, Wilkins, Conroy, e um autogolo de Diego. No mesmo grupo, o Uruguai bateu a Noruega por 3-1.

No grupo D, contas igualmente simples. A Ucrânia venceu os Estados Unidos da América por 2-1, e a Nigéria goleou o Catar por 4-0.

No sábado, a seleção portuguesa entra em ação, às 14h30, contra a Coriea do Sul. Argentina-África do Sul, também do grupo de Portugal, jogam às 19h30.

O grupo E arranca também o Mundial no sábado, com o Panamá-Mali e França-Arábida Saudita.