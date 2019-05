António Costa faz derradeiro apelo. "Vamos todos votar numa grande vitória do PS"

O líder socialista, António Costa, lançou esta sexta-feira um apelo final ao voto contra a abstenção em plena Praça do Município, em Lisboa.

O encerramento da campanha socialista para as eleições europeias decorreu ao ar livre. O secretário geral do PS acredita numa grande vitória do partido.

“Que ninguém desperdice a oportunidade de votar, que ninguém se abstenha. Todos vamos votar e vamos votar numa grande vitória do PS. É isso que está em causa: dar força à Europa, a Portugal, ao PS, para seguirmos em frente na nossa governação”, declarou.

António Costa fala na necessidade de um reforço da influência eleitoral dos socialistas europeus a partir desta campanha.

“Andámos a ouvir durante vários anos que a social-democracia estava morta, pois precipitaram-se bastante nessa notícia, porque houve eleições em Espanha e quem ganhou foi o PSOE, houve eleições na Finlândia e quem ganhou foram os sociais-democratas.”

O líder socialista disse ainda que esta campanha não foi de um homem só, foi de vários candidatos que andaram pelo país.

Já o cabeça de lista do PS a estas europeias, Pedro Marques, pediu a todos que batessem a todas as portas para o voto de domingo.

“Não há votos fúteis, todos os votos são úteis. Todos os votos no PS são votos na construção de uma Europa melhor, por isso vamos mobilizar todos, por SMS, por WhatsApp, uma conversa na rua, por bater à porta do vizinho e dizer ‘olá’. Vamos chamar todos a votar, não podemos baixar a força desta campanha”, apelou o cabeça de lista socialista, Pedro Marques.