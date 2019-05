Fundão vence Benfica e força a "negra"

O Fundão venceu, esta sexta-feira, o Benfica, por 5-3, no segundo jogo das meias-finais do "play-off" de campeão nacional de futsal.

Disputado em Lisboa, o Fundão nunca esteve a perder, depois de ter perdido a primeira partida, em casa. Mário Freitas (2), Pauleta, Péleh, Márcio foram os autores dos golos da equipa do Fundão. Henmi, André Coelho e Tiago Brito apontaram os golos do Benfica.

Com este resultado, Fundão e Benfica empatam a série a um jogo, com a última e decisiva partida a estar agendada para domingo, também no pavilhão das águias.