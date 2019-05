João Félix revela "sonho tornado realidade" ao partilhar balneário com Cristiano Ronaldo

João Félix estranhou o primeiro contacto com Cristiano Ronaldo, no último estágio da seleção portuguesa. O jovem do Benfica ainda não se estreou pela seleção nacional, mas integrou a lista de convocados para o último compromisso, nos dois jogos de qualificação para o Europeu 2020 e relatou os primeiros momentos com CR7.

"Foi estranho, nunca o tinha visto ao vivo, assim tão perto, e eu disse depois aos meus amigos, quando cheguei a casa, que parecia que estava no modo carreira na 'PlayStation', parecia um boneco. Foi estranho, mas foi um sonho tornado realidade estar com ele no mesmo balneário, mas nem me lembro do que ele disse, porque ao início só estava a pensar que estava ali ao pé dele. Mas foi muito bom", disse, em entrevista à BTV.

A jovem estrela do Benfica volta a figurar nos convocados de Fernandos Santos para a "final-four" da Liga das Nações, e pode somar as primeiras partidas com a camisola da seleção AA.