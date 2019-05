Nacional confirma saída de Costinha

O Nacional oficializou, esta sexta-feira, a saída do treinador Costinha, por mútuo acordo, após a descida de divisão à II Liga.

O cenário já tinha sido antecipado pelo treinador antes da confirmação da descida, e foi agora oficializado, em comunicado, pelo clube insular. "O Nacional informa que, por comum acordo entre as partes, o técnico Francisco Costa [Costinha] cessa funções como treinador da equipa sénior de futebol do clube no final da presente temporada desportiva".

Costinha, de 44 anos, disputou duas épocas no Nacional. Conseguiu o título de campeão da II Liga, na última época, e consequente promoção à primeira divisão, onde não conseguiu assegurar a manutenção. A direção do Nacional agradeceu o empenho do treinador e recordou a conquista do troféu em 2017/18.

"O Nacional agradece ao técnico Costinha todo o empenho, dedicação e competência postos ao serviço do clube, contribuindo de forma decisiva para a conquista do título de Campeão Nacional da Liga Ledman Pro na época 2017/18, desejando-lhe os maiores sucessos na sua vida pessoal e profissional", pode ler-se.