​António Costa e o "mau gosto" de Rio. Pedro Marques discreto como Rangel na descida do Chiado

No meio de 'confettis' atirados de várias varandas, António Costa foi a estrela da companhia. Tal como ontem aconteceu com Paulo Rangel, o cabeça de lista do PSD às europeias que se manteve discreto perante a presença de Rui Rio, também esta tarde Pedro Marques, o candidato número um do PS ficou algo abafado pela descontração total de Costa.

Arruada concorrida, a fazer exatamente o mesmo percurso que na quinta-feira a caravana do PSD já tinha feito e a mobilizar bastante mais gente. Diga-se que, se quisermos fazer outra comparação, houve menos PS que noutras descidas da baixa da capital, em campanhas para as legislativas, por exemplo.

O candidato despachou o assunto, acabou a arruada e ala para o almoço da Trindade, em plena zona da baixa de Lisboa para o bife com batatas fritas. Tempo para o apelo ao voto contra a abstenção. Acabou o almoço e ala para a descida do Chiado rumo ao Terreiro do Paço.

O dia do PS começou bem, com uma arruada em Moscavide, uma espécie de estágio que os socialistas cumprem sempre e que tendencialmente corre sobre rodas. Cumpriu-se essa tradição também, apesar de Pedro Marques, o cabeça de lista dos socialistas, ouvir das boas de uma eleitora do partido, que anda "desiludida" com a forma como a legislação laboral a está afetar para encontrar trabalho.

Numa das paragens na rua do Carmo para falar com os jornalistas, o líder socialista, sem gravata e sempre acompanhado da mulher, desvalorizou os ataques que tem feito na reta final da campanha a Bloco de Esquerda e PCP, chegando mesmo a dizer que não recebeu, nem fez críticas, o que há é "um debate sobre uma diferente visão sobre Europa e que não surpreende ninguém em Portugal", concluindo que" PS, PCP e Bloco de Esquerda têm três visões distintas sobre Europa, o que é normal e saudável".

A virar para a rua do Carmo e sob uma torreira de sol, Costa foi ainda questionado sobre o discurso de Rui Rio esta quinta feira em Paço de Arcos. O líder do PSD acusou o PS de estar a pôr os parceiros de esquerda numa "roda de enjeitados" para ter votos ao centro.

Ora, na campanha oficial para estas europeias o líder do PS nunca tinha falado diretamente de Rui Rio, mas sobre estas declarações fez questão de dizer que as viu "com particular mau gosto, mas infelizmente tem sido uma nova caraterística do doutor Rio".

Registo ainda para o facto de o secretário-geral do PS não ter visto qualquer desentendimento ideológico com o ministro das infraestruturas Pedro Nuno Santos, sobre a relação dos socialistas com os liberais na Europa, desabafando que são "todos socialistas" e que desejam "todos a construção de uma aliança progressista na Europa" com líderes liberais como Macron ou o primeiro ministro grego Tsipras.

A arruada, que contou com o presidente da câmara de Lisboa, Fernando Medina, terminou com Pedro Marques a ser levantado em ombros pela caravana socialista e com o cabeça de lista do PS a fazer um último apelo ao voto.