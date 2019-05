António Filipe deixa o Chaves após quatro temporadas

O guarda-redes António Filipe deixa o Desportivo de Chaves, após confirmada a despromoção do clube transmontano à II Liga, sabe Bola Branca.

O experiente guardião de 34 anos terminava contrato no final desta época, e coloca um ponto final na ligação de quatro épocas com o clube flaviense. No total, fez 93 jogos pelo clube. Esta época, somou 26 jogos, alternando com Ricardo Nunes no estatuto de titular na baliza.

António Filipe é a quarta saída confirmada do Chaves após a despromoção à II Liga, depois de Ghazaryan, Bressan e Luís Martins.