Sérgio Conceição concorda com Mourinho. "As finais são para se ganhar"

Sérgio Conceição concorda com a célebre citação de José Mourinho, antes da final da Taça UEFA, em 2003, contra o Sevilha, em antevisão à partida contra o Sporting, a contar para afinal da Taça de Portugal: "Todos os jogos são para ganhar, é uma frase com o seu peso, dita por quem foi, mas sim, concordo, as finais são para se ganhar".

O FC Porto perdeu a final da Taça da Liga para o Sporting, em janeiro, nos penáltis, mas Sérgio diz que não tem pesadelos com a cobrança por grandes penalidades.

"Não tive pesadelos, mas preparamos o jogo para vencer em 90 minutos. Amanhã é um jogo com a sua história, e nos trabalhamos para vencer o jogo", adicionou.

Sérgio não espera facilidades para a partida, mas diz que a equipa do Sporting está estudada ao detalhe: "Analisamos todos os adversários ao pormenor, individual e coletivamente, a do Sporting em particular. Já mudou de forma de jogar, depois de que este treinador assumiu. Estamos preparados para as dificuldades do jogo".

O treinador do FC Porto diz que o balanço da época fica para depois do jogo de sábado: "É uma final importante. É um troféu que podemos conquistar, já vencemos a Supertaça e queremos ganhar o segundo titulo. Depois faremos a análise da época".

O relvado do Jamor foi também tema de conversa. Sérgio diz que "levou tanta pancada como o relvado do Jamor esta época", mas diz que não se vai socorrer ao relvado para encontrar desculpas para um eventual desfecho negativo da final.

"Sabemo o que vamos encontrar, já conheço este relvado desde os meus 15 anos. Não há desculpa do relvado, do sol, do vento, só interessa o jogo em si", disse.

"Quero lá saber do treinador do Benfica"

Questionado sobre as declarações de Bruno Lage, que disse que é precisar dar mérito a quem vence, Sérgio respondeu desta forma: "Eu quero lá saber o que diz o treinador do Benfica, estou preocupado com a final da Taça".