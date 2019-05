Vieira acredita que vai conseguir segurar João Félix no Benfica

Luís Filipe Vieira confirma as negociações do Benfica para manter João Félix na próxima temporada, e perspetiva mesmo que a jovem promessa continue no clube.

"Vamos fazer os possíveis para manter o João Félix, não o vejo a sair, e não vejo forças estranhas de pressões de famílias ou empresários, como já ouvi falar. Não há nada. Todas as conversações têm sido pautadas para que ele fique no clube", começou por dizer, na entrega do troféu de campeão no museu Cosme Damião.

O presidente do clube da Luz garante que quer manter todos os jogadores do atual plantel, e aponta para as cláusulas de rescisão.

"Se alguém depositar o cheque com o valor da cláusula, não podemos fazer nada, mas não queremos e não vamos mexer muito no plantel, queremos ficar com todos, e estão todos muito felizes no clube".

De Tomás não está nos planos

A imprensa portuguesa e espanhola deu conta do alegado interesse e proposta por Raul de Tomás, avançado do Real Madrid que chamou à atenção nos dois últimos anos por empréstimo no Rayo Vallecano. Vieira nem sequer reconheceu o nome, à primeira, quando questionado sobre o avançado espanhol.

"Estão definidos alguns alvos que podem interessar ao Benfica, mas não me recordo desse nome lá", disse.