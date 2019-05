André Ventura. "Queremos mostrar que este sistema já não serve"

Foi candidato à Câmara de Loures pelo PSD. Depois, criou um novo partido – o Chega – sendo agora cabeça de lista às eleições europeias pela coligação Basta, que inclui o Partido Popular Monárquico (PPM) e o Partido Cidadania e Democracia Cristã (PPV/CDC). É candidato a Bruxelas, mas trocaria o lugar por um assento em São Bento se fosse eleito nas legislativas. Qual a principal mensagem que esta coligação pretende trazer a esta campanha? O nosso grande objetivo é fazer abalar o sistema. Temos tocado em muitos assuntos europeus, mas queremos sobretudo mostrar aos portugueses que este sistema já não serve. Por isso é que dizemos Basta! Quando fala em sistema que já não serve, em termos europeus, o que é que isso significa? Sair da UE, mudar as instituições...? Sair da UE, ou mesmo do euro, no contexto em que estamos, seria catastrófico para Portugal. Está-se a ver com os ingleses. Só a extrema-esquerda é que defende a saída do euro, mais ninguém. A grande necessidade que temos é de mudança interna dentro da UE. Vou dar um exemplo: sempre que houve violação das regras do défice por Portugal, Espanha ou Itália, houve sanções ou advertências, mas quando França tem o mesmo problema deixa-se passar sem qualquer advertência. Não podemos ter uma Europa a quatro, cinco ou seis velocidades, em que uns podem fazer tudo e outros não podem fazer nada. Na verdade, o que está em causa nesta UE é muito simples: mete-se em tudo, desde a colher de pau ao tamanho do frasco do iogurte, e não se mete em coisas verdadeiramente importantes. Por exemplo, quem vive ao pé da fronteira paga o IVA a uma taxa e do outro lado já paga mais baixo. A questão tributária ainda é considerada uma questão de soberania e não há impostos europeus... ... o que nos leva a pensar que as prioridades da União Europeia não foram bem conseguidas, porque tocaram em tudo o que não interessa às pessoas, e em tudo o que verdadeiramente interessa, como a segurança, impostos, representatividade, disseram "vai para lá". As pessoas foram tolerando a questão europeia por causa dos fundos.

"Quem fala em mais taxas devia ser multado"

Vou dar também o exemplo da Justiça. A UE fez várias apostas em branqueamento de capitais, fraude fiscal, mesmo ao nível penal, que era uma matéria tradicionalmente de soberania; ninguém se preocupou muito porque está em causa dinheiro. Porque é que nunca fez o mesmo no combate à pedofilia, por exemplo? As crianças não são importantes? Uma das grandes características da pedofilia é ser transnacional, é conseguir aproveitar a mobilidade entre os Estados. Isto leva-nos a pensar que se a UE, se não quer agir no crime, não quer agir nos impostos, então quer agir em quê? Há uma ideia em relação ao Chega e a esta coligação de que são nacionalistas e soberanistas, mas o que me está a defender é o contrário, defende que a UE se meta mais na vida das pessoas... Somos claramente por uma Europa de nações, mas não no sentido saudosista, é no sentido de respeitar povos e culturas que não têm dez dias, nem 80 dias, têm 800 anos. Agora, se existe uma UE e queremos um mercado livre, então que exista para o que interessa às pessoas. As eleições europeias não interessam a ninguém porque as pessoas olham para Bruxelas como algo distante, que não tem nada a ver com a vida delas. Mesmo a questão da islamização e da imigração islâmica, isso seriam questões que a UE devia tratar e não o faz. As prioridades estão todas trocadas. Em relação às migrações, em que têm tido posições mais polémicas, o que é que defende? Não queremos uma Europa-fortaleza, não queremos fechá-la àqueles que se aproximam, não podemos fechar portas a quem foge da guerra, da perseguição religiosa, de crimes sexuais, seria contrariar a nossa própria história. Agora, também não podemos dizer "entrem, usem e abusem". Há indivíduos que tentaram pedir asilo em 14 países com identidades diferentes. Isto traz consequências para a vida das pessoas, para a segurança, para a saúde. O que defendemos é que a União Europeia tenha controlos efetivos. Tem de haver troca de informações. A Europa tem de ser solidária, mas ao mesmo tempo tem de ter controlo nas fronteiras, senão deixa de ser Europa e passar a ser um espaço completamente aberto. Para vir viver dos nossos impostos, já temos cá muitos, não precisamos de mais. Ainda voltando à questão dos impostos: PS e PSD assinaram um acordo sobre a criação de taxas europeias O que pensa sobre isso? Esta ideia de que resolvemos problemas de ambiente taxando ainda mais os portugueses é um ultraje. Os nossos impostos não podem servir para salvar bancos ou para pagar a quem não quer fazer nada. Já estamos rodeados de impostos, há portugueses que pagam mais de 50% de impostos sobre o rendimento. Quem fala em mais taxas devia ser multado. O cabeça de lista do PNR acusa o Basta de ser uma cópia descarada do PNR. O que lhe responde? Os outros partidos, desde que começou esta campanha, preocuparam-se todos muito com o Chega e com o Basta. Isso é medo porque nós dizemos verdades.