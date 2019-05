Bruno Fernandes pisca o olho a Inglaterra. "Sempre quis jogar na Premier League"

Bruno Fernandes não esconde o sonho de jogar na Premier League. Em conferência de imprensa de antevisão à final da Taça de Portugal, o médio internacional português piscou o olho ao campeonato inglês.

"Sou ambicioso e sempre tive o sonho de jogar na Premier League, é o campeonato mais ambicioso, sem grandes polémicas e casos, onde se vive o futebol mais puro, ao mais alto nível. Basta olhar para as finais europeias, e estão quatro equipas inglesas. Diz alguma coisa. Em Itália, Espanha e Alemanha também temos campeonatos ambiciosos", começou por dizer.

O médio não sabe dizer se o jogo contra o FC Porto, no Jamor, será o seu último com a camisola do Sporting, mas reconhece que está feliz no clube de Alvalade.

"Voltei ao Sporting porque o clube tem as ambições que eu quero. Não tenho ambições maiores do que o clube, quero ser campeão nacional. Não tenho motivo para sair, mas se chegar uma proposta irrecusável para mim e para o clube, vamos discutir em conjunto. Não sei se será o meu último jogo, estou focado na ambição do clube, que é a minha também".

Bruno Fernandes admite que juntar a Taça de Portugal à já conquistada Taça da Liga seria o culminar de uma grande temporada a nível coletivo e individual.

"Temos a responsabilidade de estar num clube para ganhar. Estou feliz pela boa época que fiz, e quero acabá-la bem coletivamente. No campeonato não conseguimos o objetivo a que nos propusemo no início da época, e quero ganhar a Taça de Portugal, para acabar bem a época", rematou.