Os 19 convocados do Sporting para a final da Taça

O Sporting divulgou a lista de 19 jogadores convocados para a final da Taça de Portugal, contra o FC Porto, jogada este sábado, às 17h15.

Marcel Keizer fez apenas duas alterações em relação aos escolhidos para a última jornada do campeonato, no Estádio do Dragão.

Coates regressa de castigo, assim como Idrissa Doumbia, que recuperou de lesão. De fora, fica Petrovic, por opção, e Borja, expulso no jogo contra o FC Porto.

Conheça os 19 convocados:

Guarda-redes: Salin, Renan e Diogo Sousa

Defesas: Ilori, Jeferson, André Pinto, Mathieu, Coates e Bruno Gaspar.

Médios: Bruno Fernandes, Acuña, Doumbia, Wendel e Gudelj.

Avançados: Raphinha, Diaby, Bas Dost, Luiz Phellype e Jovane Cabral