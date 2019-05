Estados Unidos mandam mais 1.500 militares para o Médio Oriente

O Presidente dos Estados Unidos anunciou esta sexta-feira o envio de mais 1.500 militares para o Médio Oriente, no contexto do aumento de tensão entre Washington e Teerão.

Segundo Donald Trump, o envio deste contingente é sobretudo uma medida de proteção.

“Queremos proteção no Médio Oriente. Vamos enviar um número pequeno de militares, sobretudo como medida protetiva”, disse, antes de partir em viagem para o Japão.

Trump descreveu ainda os militares escolhidos para esta missão como “muito talentosos” e disse que agora resta “esperar para ver o que acontece”.

Segundo fontes próximas do Pentágono, contactadas pela Reuters, o contingente inclui engenheiros e serve para fortalecer a presença americana na região.

Ainda este mês Washington enviou para o Médio Oriente navios, mísseis e bombardeiros, levando à especulação de que se preparava um ataque ao Irão.

As tensões entre os dois países aumentaram substancialmente nos últimos meses, devido em parte ao facto de os EUA terem agravado as sanções ao regime de Teerão, com o objetivo de desencorajar o país de tentar obter armas nucleares.