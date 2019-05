Keizer ansioso pela final da Taça. "Mal podemos esperar por amanhã"

Marcel Keizer, treinador do Sporting, mostrou-se ansioso por viver as emoções do dia da final da Taça de Portugal, contra o FC Porto, um jogo que admite que será diferente do normal.

"É bom estar aqui na final, é um jogo com uma grande atenção, é um país que vive muito o futebol. Vai ser um grande dia para jogadores, treinadores e todos envolvidos na final. Já fizemos um jogo contra o Porto numa final. Serão duas equipas que vão dar tudo para vencer, vai ser um dia diferente do normal", começou por dizer, em conferência de imprensa.

Depois de ter conquistado a Taça da Liga, em janeiro, contra o Porto, nas grandes penalidades, Keizer não esconde que voltou a treinar a equipa para os penáltis.

"Preparámos tudo, e também os penáltis, claro. A equipa está pronta e mal podemos esperar por amanhã", adicionou.

Keizer não poderá contar com Ristovski e Borja, laterais habitualment titulares, por castigo, mas não se mostra preocupado com as ausências: "Não estou preocupado, é uma oportunidade para usar outros jogadores. Claro que seria melhor ter todos os jogadores disponíveis, mas não poderá ser".

Wendel preparado

O médio brasileiro Wendel foi apanhado a conduzir sem carta de condução, e esteve detido pela polícia. Keizer garante que o jogador está pronto para jogar na final.

"Wendel está preparado, fez um erro e o clube já resolveu a situação. Está muito bem e preparado", finalizou.

O FC Porto-Sporting está marcado para este sábado, às 17h15, no Estádio Nacional do Jamor, jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.