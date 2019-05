Bruno Fernandes só aceita sair do Jamor com a Taça na mão

Bruno Fernandes promete máxima ambição para conquistar a Taça de Portugal, no sábado, contra o FC Porto.

"Na nossa cabeça só passou preparar o jogo da melhor forma, para chegar ao Jamor, ter a melhor prestação possível para sairmos campeões. A motivação será igual dos dois lados. Estamos muito focados e fortes para lutar pelo troféu", começou por dizer, em conferência de imprensa.

O Sporting perdeu a final da Taça de Portugal na última temporada, contra o Desportivo das Aves, na sucessão do ataque em Alcochete. Bruno Fernandes não esconde que voltar ao Jamor faz recordar a situação.

"São marcas presentes, e voltar aqui faz recordar a situação. Perdemos aqui na final e agora queremos vir aqui para ganhar", diz.

Bruno Fernandes foi decisivo no percurso do Sporting até à final, com os dois golos contra o Benfica, na meia-final, que permitiram a qualificação. O médio divide os louros com a equipa.

"Estou muito contente pelo percurso, claro que os dois golos na meia-final têm mérito meu, mas há muito mérito na equipa. É sempre gratificante marcar o golo que coloca a equipa na final", adiciona.

Brahimi e Danilo em destaque.

O capitão dos leões foi questionado em relação a que jogador do FC Porto retiraria da partida, se pudesse, e nem hesitou na opção. "Brahimi. É o mais desiquilibrador do campeonato. Num dia bom é muito difícil de marcar, com rasgos de génio, num momento consegue tirar dois jogadores da frente. Há outros claro, mas principalmente o Brahimi".

Danilo é outro jogador que mereceu destaque por Bruno Fernandes: "Conheço-o bem da seleção, não precisei de o estudar muito. O Porto é um jogo com vários jogadores muito fortes, todos com um grande nível, mas preparamos para aproveitar as fraquezas deles".

O FC Porto-Sporting está marcado para este sábado, às 17h15, no Estádio Nacional do Jamor, jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.