Club Brugge contrata o treinador do campeão Genk

O Club Brugge anunciou a contratação do treinador Philippe Clement, que acabou de se sagrar campeão com o Genk, esta época.

O emblema de Brugge terminou vínculo com Ivan Leko, que falhou a conquista do título para o Genk, comandado precisamente por Clement, que conquistou o primeiro título do clube desde 2010.

Clement regressa ao Brugge, onde jogou durante dez temporadas. Entre 2011 e 2017 esteve ligado à estrutura do clube, como adjunto e treinador da equipa sub-21.