Protesto pelo ambiente. Jovens cantam, fazem silêncio e pedem “emergência climática”

Viu-se de quase tudo na manifestação desta sexta-feira, a segunda desta natureza em menos de meio ano. Os jovens cantaram, dançaram, fizeram silêncio, tocaram instrumentos, deitaram-se na calçada e correram rua fora. Tudo serviu para dar voz às preocupações de quem vê o seu futuro em risco.



Na escolha entre ir às aulas ou à manifestação, Bernardo, estudante de 17 anos em Lisboa, não hesitou: “Mais vale faltar às aulas do que me faltar o futuro”, disse à Renascença enquanto caminhava pela Rua Braancamp.

Foram milhares as pessoas que, por volta das 10h da manhã, se reuniram no Marquês de Pombal, em Lisboa. Algum tempo depois, começava o desfile, marcado por uma multiplicidade de cartazes, todos com ar caseiro. “Não há planeta B”, “Tenho um sonho: Salvar o Tejo”, “Catástrofe Iminente, Ação Urgente” foram alguns dos slogans escolhidos.

No meio do Marquês de Pombal surge uma cara conhecida, a do ambientalista da Zero, Francisco Ferreira. “Esta é das maiores manifestações em Portugal relacionadas com o clima em que eu estou a participar”, revela. “É uma prova de que os jovens têm causas e que estão a levar essas causas a sério.”

Ainda assim, Francisco Ferreira tem um olhar agridoce sobre o futuro. “Estamos em bons tempos, mas também é por causa da urgência que este tema agora tem e que cada dia que passa nos apercebemos melhor.”

Entre quem desfila está uma família de cinco: pai, mãe e três crianças pequenas. São de Cardiff, no País de Gales, mas há mais de 10 anos que moram em Portugal. Os mais novos fizeram cada um o seu cartaz e explicam o que desenharam: “São fábricas que poluem."

Com 8 anos, Nathaniel, o mais velho, diz que os problemas ambientais o preocupam, embora os seus amigos na escola “nem sempre queiram saber disso”.