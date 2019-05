Antigo treinador do Marítimo e Belenenses assume a equipa B do Ajax

O Ajax anunciou a contratação do treinador Mitchell van der Gaag, para orientar a equipa B do clube de Amesterdão.

Van der Gaag tem um passado ligado ao futebol português. Foi jogador do Marítimo entre 2001 e 2006, e esteve na estrutura do clube entre 2007 e 2011. Foi adjunto e treinador da equipa B, e orientou a equipa principal, em 2009/10, e num breve período em 2010/11.

Em 2012/13, o holandês assumiu o Belenenses e venceu a II Liga, deixando o clube pouco depois do arranque na I Liga, na época seguinte, e não regressou a Portugal.

Passou pelo Ermis Aradippou, no Chipre, antes de regressar à Holanda. Treinou o FC Eindhoven, Excelsior e o NAC Breda, na última época, onde não terminou a temporada, que culiminou na despromoção da Eredivisie.

Van der Gaag assinou um contrato de duas temporadas para orientar o "Jong Ajax", equipa B, que milita na segunda divisão.

"Trabalhar com os maiores talentos do país é um grande desafio. Estou muito feliz por estar aqui. O Ajax é um clube de topo, estou ansioso por começar e para criar uma ponte para a primeira equipa", disse, em declarações reproduzidas no site do clube.