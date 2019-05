Sporting treina com todos menos Battaglia na véspera da final da Taça

O Sporting finalizou, esta sexta-feira, a preparação para a final da Taça de Portugal, que jogará frente ao FC Porto, com o plantel na máxima força, à exceção de Rodrigo Battaglia.

O médio argentino é lesionado de longa duração: lesionou-se com gravidade em novembro e soube-se, desde logo, que falharia o resto da época. Na sessão desta manhã, prosseguiu o plano de recuperação.

Marcel Keizer chamou o guarda-redes Diogo Sousa, dos sub-23, para participar no treino da equipa principal. O treinador e um jogador fazem a antevisão do jogo decisivo às 17h30, no Estádio do Jamor.

A final da Taça de Portugal está marcada para sábado, às 17h15, no Estádio Nacional, no Jamor. O Sporting-FC Porto terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.