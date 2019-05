FC Porto termina preparação para a final da Taça sem Aboubakar

O FC Porto terminou, esta sexta-feira, a preparação para a final da Taça de Portugal, que disputará com o Sporting, sem a contribuição de Aboubakar.

O avançado camaronês, que está lesionado, realizou tratamento e é o único nome no boletim clínico portista. O guarda-redes Mouhamed Mbaye, da equipa B, voltou a ser chamado aos trabalhos da equipa principal.

A outra ausência do treino portista foi Diogo Leite, que está concentrado com a seleção portuguesa de sub-20, com que vai participar no Mundial de sub-20, na Polónia.

Os dragões partem para Oeiras a seguir ao início da tarde. A partir das 19h00, no Jamor, Sérgio Conceição e um jogador farão a antevisão do jogo que termina a época desportiva em Portugal. Antes, às 18h45, a equipa fará uma curta visita de ambientação ao relvado do palco da final.

A final da Taça de Portugal está marcada para sábado, às 17h15, no Estádio Nacional, no Jamor. O Sporting-FC Porto terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.