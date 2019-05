Carlos Pinto é o novo treinador do Leixões

O Leixões anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Carlos Pinto como novo treinador principal. O técnico, de 46, mantém-se na II Liga, depois de ter garantido a subida do Famalicão ao principal escalão.

Foi com um vídeo original nas redes sociais, que inclui Charlie Chaplin em "O Pequeno Ditador", que o clube de Matosinhos revelou o nome do sucessor de Jorge Casquilha, que terminou contrato e não renovou.

Carlos Pinto não tem as habilitações necessárias para treinar um clube da I Liga, pelo que não acompanhou o Famalicão na subida. No Estádio do Mar, terá o objetivo de subir uma equipa que, esta época, terminou a II Liga no sétimo lugar, cinco pontos acima da linha de água.