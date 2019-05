Nélson Lenho é o novo diretor desportivo do Chaves

O Desportivo de Chaves comunicou, esta sexta-feira, que Nélson Lenho é o novo diretor desportivo do clube, despromovido à II Liga.

Foi no site oficial que o clube transmontano deu conta do regresso de Lenho ao clube, agora como dirigente. "Acreditamos ser a pessoa certa para o lugar certo", pode ler-se no comunicado do Chaves.

O ex-jogador, que terminou a carreira esta época, regressa "a uma casa que bem conhece", que representou três temporadas. Lenho realizou 114 jogos pelo Chaves, equipa que também chegou a capitanear.

Nélson Lenho sucede a Paulo Grencho, que cessou funções "por mútuo acordo", conforme anunciou o Chaves na quarta-feira.