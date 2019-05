André Silva está "triste" por falhar a Liga das Nações

André Silva está "triste" por não poder representar Portugal na "final four" da Liga das Nações. O ponta-de-lança português, emprestado pelo AC Milan ao Sevilha, foi deixado de fora da convocatória devido a lesão.

"Triste por não poder representar o meu país, mas comprometido para recuperar totalmente o joelho e voltar mais forte. Dentro ou fora, sempre a torcer [por Portugal", escreveu, esta sexta-feira, no Instagram.

André Silva, de 23 anos, começou bem a época no Sevilha, mas depois foi-se apagando e uma lesão agravou a situação. O avançado não joga desde abril, quando disputou oito minutos, pelo Sevilha, frente ao Alavés.

Ainda assim, André Silva conseguiu amealhar 40 jogos pelo Sevilha, esta temporada, com 11 golos marcados - todos até janeiro, inclusive.

Portugal estreia-se na "final four" da Liga das Nações a 6 de junho, uma quarta-feira, frente à Suíça, no Estádio do Dragão. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.