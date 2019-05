André Villas-Boas admite interesse em treinar o Marselha

André Villas-Boas admite que estaria interessado em treinador o Marselha, caso a oportunidade surja. O treinador português está sem clube desde que deixou o Shanghai SIPG, da China, no final de 2017.

Rudi García vai deixar o Marselha, no final da época, e os franceses procuram novo timoneiro. Villas-Boas é um dos nomes falados.

"Já estive em contactos com o Marselha em 2013, antes de ir para o Zenit. É um dos maiores clubes da Europa, com muito prestígio, porque já foi campeão da Europa. É algo que, obviamente, pode interessar-me", assumiu o técnico português, citado pelo jornal "L'Équipe".



Villas-Boas revelou que sabe que Rudi Garcia vai sair e assegurou que o Marselha "está em boas mãos" com Andoni Zubizarreta, diretor do clube francês para o futebol, que o antigo treinador do FC Porto conhece.

"Se falarem comigo, vamos reunir, claro, e pode haver uma possibilidade [de treinar o Marselha]", acrescentou o técnico português.