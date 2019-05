Uma exposição no Porto para mostrar que os tubarões não são os maus da fita

São 500 fotografias de vários locais do mundo, todas elas com o mesmo protagonista: o tubarão.

A exposição ‘Sharks’ tem a missão de dar ao público uma nova perspetiva sobre aquele que é considerado um dos maiores predadores do oceano. Ultrapassar mitos é o objetivo do trabalho de Brian Skerry, fotojornalista da National Geographic.

Apaixonado pela vida marinha no geral, e em particular pelo tubarão, o especialista dedicou mais de 10 mil horas de mergulho no fundo do mar para tentar encontrar as mais diversas espécies de tubarões. Para o fotógrafo, é importante que as pessoas compreendam que este animal aquático, afinal, não é o mau da fita.