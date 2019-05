May sai, Brexit… fica? Europa na expectativa

A Europa não demorou a reagir ao anúncio de demissão da primeira-ministra britânica, nesta sexta-feira. “Tentei cumprir a escolha que o povo fez [em referendo], mas não consegui”, afirmou Theresa May.

Junker “gostava muito” de May, mas não renegoceia acordo

O presidente da Comissão Europeia diz ter acompanhado “sem alegria pessoal” o anúncio e compromete-se a estabelecer uma relação de trabalho com o novo primeiro-ministro britânico, “seja ele quem for”.

“O presidente Juncker gostava da primeira-ministra May e apreciava trabalhar com ela. Como vincou outras vezes, Theresa May é uma mulher de coragem por quem tem muito respeito”, afirmou a porta-voz do executivo comunitário, Mina Andreeva, numa declaração em nome de Jean-Claude Juncker.

Na conferência de imprensa diária da instituição em Bruxelas, a porta-voz sublinhou que a demissão da líder do Governo britânico não altera a indisponibilidade da Comissão Europeia para renegociar o Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia (UE), firmado entre Bruxelas e Londres em novembro e já ratificado pelo Conselho Europeu.

Bruxelas assume também que a data para o Brexit se mantém, concretizando-se no dia 31 de outubro.

Macron pede rápida clarificação aos britânicos

O Presidente francês, Emmanuel Macron, saúda o "trabalho corajoso" da primeira-ministra britânica, Theresa May, mas pede uma "rápida clarificação" sobre o Brexit aos britânicos.

“Os princípios da União Europeia continuarão a ser aplicados, incluindo a prioridade para preservar o bom funcionamento da UE, que necessita de uma rápida clarificação" sobre o Brexit”, afirma Emmanuel Macron em comunicado.

“A nossa relação com o Reino Unido é fulcral em todas as áreas. É muito cedo para especular sobre as consequências desta decisão” de demissão, declara na mesma nota.

Espanha não vê alternativa a um “mau Brexit”

É quase impossível evitar um mau Brexit depois da demissão da primeira-ministra Theresa May, afirma a porta-voz do governo de gestão espanhol.

“Um mau Brexit parece ser uma realidade qualquer impossível de evitar”, disse Isabel Celaa numa conferência de imprensa, depois da habitual reunião semanal do executivo.

O governo espanhol tem em curso um plano de contingência para fazer face aos efeitos da saída do Reino Unido da União Europeia, acrescentou.

“Saída ordeira” mantém-se sobre a mesa, diz Holanda

O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, reagiu esta sexta-feira o seu respeito e agradecimento à primeira-ministra demissionária.

Numa reação publicada no Twitter, Rutte afirmou que “o acordo alcançado entre a União Europeia e o Reino Unido para uma saída ordeira do país se mantém sobre a mesa”.