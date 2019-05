Kalaica e Borevkovic vão ao Europeu de sub-21 com a Croácia

Os defesas Kalaica, do Benfica, e Borevkovic, do Rio Ave, integram a convocatória da seleção de sub-21 da Croácia para o Europeu da categoria, que se vai realizar em Itália.

Kalaica representou as equipas B e de sub-23 do Benfica, esta época, com um total de 36 jogos e um golo marcado. Borevkovic destacou-se ao serviço da equipa principal do Rio Ave, com um golo em 24 jogos.

A Croácia está inserida no Grupo C do Europeu, com Inglaterra, França e Roménia. A prova realiza-se entre 16 e 30 de junho. Portugal não se qualificou.