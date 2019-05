Zivkovic e Fejsa convocados para a seleção da Sérvia

Os jogadores do Benfica Zivkovic e Fejsa entram na lista de convocados da seleção da Sérvia para o duplo compromisso frente a Ucrânia e Lituânia, a contar para a fase de qualificação do Euro 2020.

A dupla encarnada vai à Ucrânia a 6 de junho e, no dia 10 do mesmo mês, recebe a Lituânia. Nota para Luka Jovic, que esteve emprestado pelo Benfica ao Eintracht Frankfurt - a opção de compra já foi exercida.

A Sérvia ocupa o quarto lugar do Grupo B de apuramento para o Euro, o mesmo de Portugal, com um ponto. A Ucrânia lidera, com quatro pontos, seguida do Luxemburgo, com três, e da seleção portuguesa, com dois.

Lista de convocados da Sérvia

Guarda-redes: Marko Dmitrovic, Pedrag Rajkovic, Nikola Vasiljevic;

Defesas: Antonio Rukavina, Nemanja Miletic, Uros Spajic, Nikola Milenkovic, Milos Veljković, Stefan Mitrovic, Kolarov, Filip Mladenovic;

Médios: Fejsa, Nemanja Maksimović, Sasa Lukic, Adem Ljajic; Milinkovic-Savic, Gacinovic, Kostic;

Avançados: Darko Lazovic, Nemanja Radonjic, Zivkovic, Aleksandar Katai, Tadic, Luka Jovic, Markovic, Prijovic.