Litos aprova continuidade de Gudelj. "Se reduzir o ordenado, é uma mais-valia"

Litos considera que o Sporting faz bem em segurar Gudelj, ainda mais se o médio sérvio aceitar uma redução de vencimento.

O jornal "O Jogo" avança, esta sexta-feira, que o Sporting está disposto a fazer um esforço para manter Gudelj, com um contrato de três anos, e que o médio admite baixar o vencimento. Bola Branca entrevistou Litos, treinador de futebol e antigo médio leonino, que lembra que o internacional sérvio, de 27 anos, "esteve sempre presente no onze preferido de Marcel Keizer", treinador do Sporting.

"Quase sempre utilizado como médio mais defensivo mas, quando jogou Doumbia, passou a médio de ligação e essa polivalência justifica o interesse do clube na sua continuidade. Foi peça fundamental na equipa, esta época. Continua a falar-se de valores e o Sporting pode não ter condições de pagar o salário que o jogador aufere, atualmente. Portanto, se houver essa redução e as duas partes ficarem satisfeitas, o Gudelj é uma mais-valia para o Sporting", assegura o antigo jogador do Sporting.

Litos também aprova a eventual contratação, por parte do Sporting, do médio do brasileiro Eduardo Henrique, do Belenenses SAD.



"É um jogador que faz várias posições no meio-campo. Em termos táticos, é quase perfeito e muito bom tecnicamente. Agora, vamos ver quem são os jogadores que vão continuar para a próxima época", refere.