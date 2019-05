Açores. Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres presididas por "um filho da terra"

São as maiores festas religiosas dos Açores e acontecem cinco semanas após a Páscoa. “Mesmo ao nível nacional, é uma das maiores”, reconhece o bispo de Angra em declarações à Renascença.

As Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres vão decorrer de 24 a 30 de maio e atraem milhares de peregrinos, não só dos Açores, como da diáspora, onde há um milhão e 200 mil emigrantes açorianos, segundo números avançados por D. João Lavrador, que já visitou algumas destas comunidades.

“Há muitas comunidades que têm lá a devoção do Senhor Santo Cristo e apreciei a sua religiosidade”, refere.

Nesta altura, “muitos deles vêm até aqui, porque fazem as suas promessas e querem vir à festa”, prossegue o bispo.

As festas deste ano decorrem sob o signo da oração pelo avanço do processo de beatificação de Madre Teresa da Anunciada, a religiosa que impulsionou o culto do Senhor Santo Cristo e cuja investigação histórica está a decorrer.

Serão presididas pelo Arcebispo D. José Avelino Bettencourt, Núncio Apostólico da Arménia e Geórgia e “um filho da terra”, nascido na Ilha de S. Jorge.

Vários dias de festa

As Festas do Senhor Santo Cristo começam esta sexta-feira, com a habitual conferência de imprensa de apresentação da capa que a imagem irá envergar nos dias das procissões (sábado e domingo) e a apresentação do selo comemorativo dos 60 anos de elevação do Santuário.

À noite, pelas 21 horas, haverá a inauguração da iluminação decorativa da fachada do Santuário e de todo o Campo de S. Francisco, numa celebração presidida pelo bispo de Angra, D. João Lavrador.

No sábado, as atenções vão estar centradas no Campo de S. Francisco, onde se localiza o Santuário, e onde vai decorrer a procissão da mudança da imagem do Senhor Santo Cristo, durante a qual milhares de peregrinos cumprem as suas promessas.

O ponto alto das festas é no domingo, 26 de Maio, com uma celebração eucarística no Adro do Santuário, presidida pelo Cardeal Patriarca D. Manuel Clemente.

“O momento mais deslumbrante é depois, a partir da tarde, a procissão que se prolonga até às 10 da noite”, sublinha D. João Lavrador.

No dia seguinte, segunda-feira, feriado municipal, o bispo de Angra preside à missa de ação de graças pela festa.

O encerramento das festas religiosas é a 30 de maio, dia em que haverá uma solene concelebração presidida pelo reitor do Santuário, cónego Adriano Borges.

Até lá, decorrem várias iniciativas, como o bazar, o arraial e concertos.

Veja aqui o programa total das festas.