Fernando Pimenta na final de K1 1000 metros da Taça do Mundo de canoagem

Fernando Pimenta conseguiu, esta sexta-feira, o apuramento para a final A de K1 1.000 metros na Taça do Mundo de canoagem de velocidade.

O canoísta português foi o primeiro classificado da terceira meia-final, com um tempo de 3:35.233, mais de meio segundo à frente do bielorrusso Aleh Yurenia e com 1.528s de vantagem sobre o alemão Tamas Gecso. Fernando Pimenta foi mesmo o mais rápido das três séries.

Os três primeiros apuraram-se para a final A da disciplina, que dá medalhas. Além de Pimenta, Yurenia e Gecso, lutarão pelas medalhas o checo Josef Dostal, o dinamarquês Rene Holten Poulsen e o francês Etienne Hubert, da primeira meia-final, e o australiano Green Thomas, o polaco Rafal Rosolski e o ucraniano Oleh Kukhayk, da segunda.

A final está marcada para sábado, às 11h09, em Poznan, na Polónia.