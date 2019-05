Toronto Raptors dão a volta à final a Este

Os Toronto Raptors consumaram a reviravolta na final da Conferência Este, na madrugada desta sexta-feira, com uma vitória sobre os Bucks, em Milwaukee, por 99-105, no jogo cinco da série. A equipa canadiana está, agora, a uma vitória de garantir a segunda vaga na final da NBA.

Os Bucks estiveram na frente durante o jogo praticamente todo, no entanto, no quarto período (24-33), os Raptors deram a volta. Kawhi Leonard está a ser o resto desta recuperação. O extremo voltou a estar em grande e roçou o triplo-duplo, com 35 pontos, sete ressaltos e nove assistências, além de dois roubos de bola e uma só perda de bola.

Na ajuda a Kawhi, brilharam Pascal Siakam - que conseguiu um duplo-duplo de 14 pontos e 13 ressaltos -, Kyle Lowry - com 17 pontos, sete ressaltos e seis assistências - e Fred VanVleet, que amealhou 21 pontos.

De nada valeram os 24 pontos, seis ressaltos e seis assistências de Giannis Antetokounmpo. Os Bucks tiveram mais jogadores a pontuar acima das dezenas (cinco contra quatro), mas não foi suficiente.

Além do grego, destacaram-se Malcolm Brogdon (18 pontos e 11 ressaltos), Eric Bledsoe (20 pontos), Brook Lopez (16), George Hill (12) e Khris Middleton (seis pontos, 10 ressaltos e 10 assistências).

O próximo jogo é em Toronto, na madrugada de domingo. Os Raptors têm, em casa, a oportunidade de se apurarem para a finalíssima, em que já se encontram os Golden State Warriors, vigentes campeões da NBA, que superaram os Portland Trail Blazers em somente quatro jogos.